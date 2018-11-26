2018/11/26 | 08:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلال محمد فيسبوك تويتر قدم فهد المولد، لاعب نادي الاتحاد الاعتذار لجمهور فريقه، مشيراً إلى أن الاعتذار لن يكفي ما حدث من تراجع للنتائج في الفترة الأخيرة.

وخسر الاتحاد ديربي جدة، مساء أمس من الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في إطار ختام مباريات الجولة العاشرة من الدوري السعودي للمحترفين.

وقال المولد في تصريحات تلفزيونية: "الحمد لله على كل شيء هذا حال الكرة، الهدف الثان تسبب في الارتباك، فقدنا التركيز في الشوط الثاني والأهلي استغل هذا الأمر وسجل هدفاً آخر".



اختيارات المحررين ليون يصبغ ملعبه باللون الأحمر قبل مواجهة سان إتيان جول 50 | "لما لا نفوز به هذا الموسم؟" - ماني يحلم بتحقيق دوري أبطال أوروبا جول 50 لعام 2018 | القائمة الكاملة لأفضل اللاعبين في العالم لوكا مودريتش: من لاجئ إلى الأفضل في العالم

وتابع: " مازلنا نحاول واعتذرنا للجمهور كثير ولكن الاعتذار لن يكفي، أغلب المباريات الأخيرة نقدم أداءً طيباً ولكن لا نحصل على نتيجة".

وواصل: " لا أعلم ماذا يحدث في الاتحاد، ولكن أقول لابد أن نتكاتف كلاعبين وإدارة من أجل عودة الفريق".

الجدير بالذكر ان الاتحاد يتذيل جدول ترتيب الدوري السعودي، برصيد نقطتين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فهد المولد: الاعتذار لجمهور الاتحاد لا يكفي) نشر أولاً على موقع (جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فهد المولد: الاعتذار لجمهور الاتحاد لا يكفي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (جول).