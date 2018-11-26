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بهاء النوري متحدثا باسم كتلة دولة القانون النيابية
2018/11/26 | 08:09
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بهاء النوري متحدثا باسم كتلة دولة القانون النيابيةاعلن مصدر مطلع، الاحد، عن تسمية بهاء الدين النوري متحدثا باسم كتلة دولة القانون النيابية.

وقال المصدر  انه “تمت تسمية النائب بهاء الدين النوري متحدثا باسم كتلة دولة القانون النيابية”.

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