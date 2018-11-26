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السليمانية: الهزة الارضية تتسبب بوفاة واصابة خمسة اشخاص
2018/11/26 | 08:09
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أفاد مصدر امني، ليل الاحد بوفاة شخصين واصابة 3 في مدينة كلار جنوب شرق السليمانية اثر الهزة الارضية التي ضربت المحافظة.

وقال المصدر في تصريح صحفي، تابعته

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