2018/11/26 | 08:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو: هذا من أضرار ارتدادات الهزة الأرضية في بغداد!

بغداد - كلمة: خلفت الهزة الأرضية، التي ضربت العراق والعاصمة بغداد مساء الأحد، أضراراً مادية ببعض المنازل والأبنية.

وأنتشر في مواقع التواصل الإجتماعي ما خلفته الهزة التي بلغت قوتها 6.4 درجات على مقياس ريختر ومركزها غرب إيران، وقوع أضرار وتشقق في الجدران والسقوف لشقق ومنازل سكنية في منطقة شارع حيفا وسط بغداد.

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