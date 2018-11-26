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ترحيل لاجئ لسبب لا يُصدق
2018/11/26 | 08:14
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- منوعات- كلكامش برس؛ كشف تحقيق أجرته وزارة الداخلية البريطانية أن أحد طالبي اللجوء تمكن من خداع إحدى المدارس في مدينة إبسيتش من خلال ادعائه بأنه يبلغ من العمر 15 عام للالتحاق في صفوفها الدراسية.

كما تجري وزارة الداخلية تحقيقا حول الكيفية التي تمكن فيها الرجل ، وهو من أصل إيراني، من قضاء ستة أسابيع كتلميذ […]

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