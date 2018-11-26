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تأمين حماية لخزين الحبوب في سايلو الناصرية من الامطار
2018/11/26 | 08:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

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لمحة مختصرة: 

وكالات:

أعلن مدير فرع شركة تجارة الحبوب في محافظة ذي قار عبد الامير العسكري اليوم الاحد عن تأمين حماية للخزين الوطني من الحبوب في سايلو الناصرية من الأمطار الغزيرة التي هطلت على المحافظة مؤخرا ضمن عمل خلية أزمة تم تشكيلها لهذا الغرض.

وكالات:أعلن مدير فرع شركة تجارة الحبوب في محافظة ذي قار عبد الامير العسكري اليوم الاحد عن تأمين حماية للخزين الوطني من الحبوب في سايلو الناصرية من الأمطار الغزيرة التي هطلت على المحافظة مؤخرا ضمن عمل خلية أزمة تم تشكيلها لهذا الغرض.وقال العسكري للمربد إن الدائرة عملت على استحداث سداد ترابية محيطة بالمخازن والمسقفات لمنع وصول مياه الأمطار مع تغطية خزين الساحات الخارجية بصورة محكمة بالإضافة الى نصب غطاسات دائمية لغرض تشغيلها اثناء حالات الطوارئ او هطول كميات كبيرة من الأمطار لسحبها الى خارج حدود المخازن.

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