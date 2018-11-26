الرافدين يصرف رواتب هذه الشريحة

2018/11/26 | 08:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إقتصادية- كلكامش برس؛ أعلن مصرف الرافدين، عن صرف رواتب موظفي بعض مديريات التربية في بغداد والمحافظات.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان، ان “المصرف قام بدفع رواتب موظفي بعض مديريات التربية في بغداد والمحافظات الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف”.وأشار الى، ان “الصرف تم عن طريق إحدى أدوات الدفع الالكتروني”.

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