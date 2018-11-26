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الاتصالات العراقية تعلن خطتها لتحسين الانترنت وتخفيض أجور الاشتراك
2018/11/26 | 08:38
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- رووداو - أربيل

أعلنت وزارة الاتصالات العراقية، خطتها الخاصة بتحسين واقع الانترنت في البلاد، فضلاً عن تخفيض اجور الاشتراك.وذكر بيان للوزارة أن "استراتيجية عمل الوزارة في المرحلة المقبلة تتضمن عن خطة عمل قصيرة الأمد وأخرى طويلة، مشيراً الى أن "الوزارة أنذرت الشركات المتعاقدة مع الوزراة لتحسين خدمة الانترنت وتخفيض أجور الاشتراك، والعمل على انجاز مشروع شبكة الكيبل الضوئي الواصلة الى المنزل، وتتضمن خدمات الهاتف والانترنت FTTH))".وأكد وزيرا الاتصالات، نعيم ثجيل، يسر الربيعي، بحسب البيان "على أهمية الاتصالات في عمل المنظومة الأمنية وحماية الامن العراقي من خلال "الأمن الالكتروني" مع ضمان الحقوق والحرية الفكرية للمواطن"، لافتا الى "تقديم اربعة من القوانين الى مجلس الوزراء في وقت سابق، حيث أحيلت الى مجلس شورى الدولة ليتم عرضها على مجلس النواب للتشريع والتصويت عليها، وهي قوانين مهمة تتعلق بالجريمة الالكترونية". وأضاف الوزير الربيعي، أن "الوزارة تسعى إلى إيصال خدمة الانترنت بنوعية جيدة ورخيصة لكل مواطن في الريف والمدينة، حيث بدأ العمل في المحافظات لتأهيل البنى التحتية ودراسة كل ماتحتاج إليه كل محافظة من خلال التنسيق بين البلديات والكهرباء والاتصالات".

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