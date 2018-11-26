مارسيليا يقلب الطاولة على أميان في الدوري الفرنسي

2018/11/26 | 08:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيلقلب فريق مارسيليا، الأحد، تأخره بهدف أمام مضيفه أميان لفوز بثلاثية، في ختام مباريات الجولة الرابعة عشر للدوري الفرنسي لكرة القدم.وتقدم أميان بهدف عن طريق المالي باكاي دباسي في الدقيقة 8 من زمن اللقاء.وعاد مارسيليا بعدها بثلاثية عبر فلوران توفين في الدقائق 26 و80 و90+1 من زمن المباراة.وأهدر مارسيليا ضربة جزاء عن طريق ديميتري بايت في الدقيقة 84 من زمن اللقاء.بهذه النتيجة، ارتقى مارسيليا للمركز الخامس برصيد 25 نقطة، فيما تجمد رصيد أميان عند 13 نقطة في المركز السادس عشر.ويتصدر المسابقة فريق باريس سان جيرمان برصيد 42 نقطة.ويحمل باريس سان جيرمان لقب النسخة الأخيرة، ويعد سانت إيتيان أكثر الفرق تتويجًا باللقب في 10 مناسبات.

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