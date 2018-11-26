إدارة الوداد ترفض عرضاً سعودياً للتعاقد مع لاعب الفريق

2018/11/26 | 08:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلال محمد فيسبوك تويتر أغلق مجلس إدارة نادي الوداد البيضاوي الباب، في وجه كل محاولات الحصول على لاعب الفريق محمد أوناجم، في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وأشارت بعض التقارير الصحفية المغربية، إلى رغبة أحد الأندية السعودية الحصول على خدمات أوناجم على سبيل الإعارة.

وترغب إدارة الحفاظ على لاعبها صاحب الـ 26 عاماً، من أجل المنافسة على بطولة الدوري المغربي، والنسخة الجديدة من دوري أبطال أفريقيا التي تنطلق في ديسمبر القادم.



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ومن جانبه أكد سعيد الناصيري، ثقته في اللاعب المغربي، مشيراً إلى أنه سيعود أقوى مما كان بعد تعافيه من الإصابة بشكل كامل.

وفي سياق متصل، سمحت إدارة الوداد بالتخلي عن إسماعيل الحداد لاعب الفريق صاحب الـ 28 عاماً، في فترة الانتقالات القادمة.

الجدير بالذكر ان الوداد يتذيل جدول ترتيب الدوري المغربي، برصيد ست نقاط بعد لعب أربع مباريات، وبفارق نقطتين عن شباب الريف الحسيمي صاحب الثمان مباريات.

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