تدمير ثلاثة انفاق لداعش قرب قضاء الدبس في كركوك

2018/11/26 | 08:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كركوك

أعلن قائد العمليات الخاصة الثانية، قائد خطة فرض القانون في كركوك اللواء الركن معن السعدي، اليوم الاثنين، تدمير ثلاثة انفاق لعصابات داعش الارهابي

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