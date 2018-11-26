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تدمير ثلاثة انفاق لداعش قرب قضاء الدبس في كركوك
2018/11/26 | 08:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العهد نيوز- كركوك

أعلن قائد العمليات الخاصة الثانية، قائد خطة فرض القانون في كركوك اللواء الركن معن السعدي، اليوم الاثنين، تدمير ثلاثة انفاق لعصابات داعش الارهابي

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