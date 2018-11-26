نائب أمريكي: ترامب غير صادق مع الأمريكيين في قضية خاشقجي

2018/11/26 | 08:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال النائب الديمقراطي الأمريكي، آدم شيف، اليوم الاثنين، إن الرئيس دونالد ترامب "غير صادق" مع الأمريكيين في قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأضاف: "لقد

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