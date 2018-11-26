مصرف الرافدين يعلن صرف رواتب موظفي بعض مديريات التربية

2018/11/26 | 08:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد-واع

اعلن مصرف الرافدين ،اليوم الاثنين ، عن صرف رواتب موظفي بعض مديريات التربية في بغداد والمحافظات .

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية “واع” ان” المصرف قام بدفع رواتب موظفي بعض مديريات التربية في بغداد والمحافظات الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف”.

واشار المصرف خلال البيان الى ان” الصرف تم عن طريق احدى ادوات الدفع الالكتروني “.

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