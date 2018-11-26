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عقود الكهرباء يواصلون الاعتصام لليوم 16 في العراق
2018/11/26 | 08:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- عقود الكهرباء يواصلون الاعتصام لليوم 16 في العراق واصل أصحاب عقود وزارة الكهرباء الاعتصام لليوم الـ16 على التوالي احتجاجاً على عدم تثبيتهم على الملاك الدائم.وقال منسق التظاهرة سيف عيدان فليح  ان" اعتصام أصحاب الأجور وعقود وزارة الكهرباء يدخل يومه ١٦ وهم يشدو الهمة للضغط على مجلس النواب لإدراج فقرتهم على موازنة ٢٠١٩".وأضاف ان" خيم المعتصمين منتشرة في مناطق من العراق ومن ضمنها بغداد الحبيبة، ومنها في محطة جنوب بغداد الغازية ٢ طريق معسكر الرشيد باتجاه مدينة الزعفرانية بالقرب من شركة النعمان".

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