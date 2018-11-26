العراق يطرح مناقصة لشراء 50 ألف طن من الحنطة

2018/11/26 | 09:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال مصدر رسمي بوزارة التجارة لرويترز، اليوم الأثنين إن الوزارة تسعى لشراء 50 ألف طن من الحنطة في مناقصة عالمية.وبين المصدر "تُقدم العروض في موعد أقصاه الثالث من ديسمبر كانون الأول على أن تظل العروض سارية حتى التاسع منه".ويطلب العراق توريد القمح من المنشأ الأمريكي أو الكندي أو الاسترالي.انتهى

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