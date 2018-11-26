الحلبوسي وبدر النيابية يتفقان على تعزيز دور البرلمان ودعم الحكومة الحالية

2018/11/26 | 09:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداستقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الأحد، وفدا من كتلة بدر النيابية؛ لبحث آليات دعم عمل اللجان النيابية وتعزيز دورها الرقابي؛ لدعم الحكومة الحالية.

وبحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه انه “جرى خلال اللقاء بحث آخر مستجدات الشأن السياسي، وآليات إكمال الكابينة الحكومية، وملف الموازنة الاتحادية”.

واضاف البيان “كما بحث اللقاء ملف القوانين والقرارات التشريعية المؤجلة التي تحتاج البلاد إلى تطبيقها، منها قانون النفط والغاز، وقانون الضمان الاجتماعي، والتأكيد على ضرورة مشاركة جميع الكتل النيابية في بلورة رؤية مشتركة تدعم إقرار المشاريع والقوانين المهمة”.

واكد “من جانبه عبر رئيس مجلس النواب عن حرصه على دعم القطاع الخاص في البلاد، من خلال تشريع عدة قوانين تسهم في إنعاش الاقتصاد العراقي، مؤكدا في الوقت نفسه ضرورة تكاتف جميع القوى السياسية؛ لتجاوز التحديات الأمنية والاقتصادية والسياسية في البلاد”.

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