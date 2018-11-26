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قيادي كردي يدعو قادة العراق الى التعامل مع الازمات الدولية وفق مصلحة البلد
2018/11/26 | 09:57
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النور نيوز/ اربيل دعا القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاتي ماجد شنكالي، قادة العراق الى التعامل مع الازمات الدولية على أساس مصلحة العراق ليعود البلد الى سابق عهده.

وقال النائب السابق في تغريدة على “تويتر” تابعه “النور نيوز”، ان “‏على قادة العراق رفع شعار (العراق اولاً) والتعامل على اساس مصلحة العراق مع ازمة ايران والعقوبات المفروضة عليها من امريكا، السعودية وازمة مقتل الخاشقجي، تركيا وازمة تدهور عملتها، قطر وازمة حصارها خليجيا، سوريا ومشاكلها امنيا واقتصاديا”.

وتابع، “عندها سيعود العراق الى سابق عهده”.

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