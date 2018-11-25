محافظ بغداد يدعو الحكومة لوضع تدابير في حال تعرض العاصمة للسيول

2018/11/26 | 09:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرشيد نيوز/ بغداد دعا محافظ بغداد عطوان العطواني، اليوم الاثنين، الحكومة الاتحادية والوزارات الخدمية لوضع التدابير والخطط العاجلة لمواجهة أي طارئ تحسباً لوصول سيول من المحافظات المحاذية للعاصمة.وقال المكتب الاعلامي للمحافظ في بيان تلقت “الرشيد نيوز” نسخة منه، ان “محافظ بغداد دعا الحكومة المركزية الى ضرورة اخذ كافة التدابير والاستعدادات لمواجهة أي طارئ تحسباً […]

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