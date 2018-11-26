2018/11/26 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس تجمع عرب كركوك اسماعيل الحديدي استكمال الحوارات والمشاورات لتشكيل كتلة سياسية تمثل المكون العربي في كركوك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عرب كركوك يعلن قرب تشكيل كتلة سياسية تمثل المكون في المدينة ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عرب كركوك يعلن قرب تشكيل كتلة سياسية تمثل المكون في المدينة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).