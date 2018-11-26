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عرب كركوك يعلن قرب تشكيل كتلة سياسية تمثل المكون في المدينة
2018/11/26 | 10:00
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اكد رئيس تجمع عرب كركوك اسماعيل الحديدي استكمال الحوارات والمشاورات لتشكيل كتلة سياسية تمثل المكون العربي في كركوك.

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