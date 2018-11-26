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بالفيديو .. هذا ما حدث لمستشفى مدينة الطب بعد حدوث الهزة الأرضية في بغداد
2018/11/26 | 10:04
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

ضربت هزة أرضية يوم أمس بغداد وبعض محافظات العراق , حيث سببت الهزة الأرضية ضرر في جدران مستشفى مدينة الطب وخروج المرضى من الغرف إلى الممرات....

شاهد الفيديو أدناه ..

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