طقس العراق: درجات حرارة منخفضة حتى الخميس

2018/11/26 | 10:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، الاثنين، أن يكون الطقس بارداً في اغلب المحافظات العراقية ويستمر لغاية الخميس المقبل، فيما أكد استمرار الامطار والثلوج في المحافظات الشمالية..يتبع

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