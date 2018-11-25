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طقس العراق: درجات حرارة منخفضة حتى الخميس
2018/11/26 | 10:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – ناس توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، الاثنين، أن يكون الطقس بارداً في اغلب المحافظات العراقية ويستمر لغاية الخميس المقبل، فيما أكد استمرار الامطار والثلوج في المحافظات الشمالية..

يتبع  

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