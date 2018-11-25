2018/11/26 | 10:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- ناس حمّل ائتلاف دولة القانون، الاثنين، جبهة الحوار مسؤولية مايحصل من تدهور بيئي في محافظة البصرة وباقي المدن العراقية.وقالت النائبة عن الائتلاف عالية نصيف، اليوم (26 تشرين الثاني 2018)، في بيان تلقى “ناس”، نسخة منه إن “قيادياً في جبهة الحوار فرض تعيين اقاربه وكيلاً فنياً لوزارة البيئة بعدما كان متحدثاً باسم وزارة الصحة، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائبة عن دولة القانون: جبهة الحوار مسؤولة عن التدهور البيئي في البصرة) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائبة عن دولة القانون: جبهة الحوار مسؤولة عن التدهور البيئي في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).