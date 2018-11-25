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نائبة عن دولة القانون: جبهة الحوار مسؤولة عن التدهور البيئي في البصرة
2018/11/26 | 10:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد- ناس حمّل ائتلاف دولة القانون، الاثنين، جبهة الحوار مسؤولية مايحصل من تدهور بيئي في محافظة البصرة وباقي المدن العراقية.

وقالت النائبة عن الائتلاف عالية نصيف، اليوم (26 تشرين الثاني 2018)، في بيان تلقى “ناس”، نسخة منه إن “قيادياً في جبهة الحوار فرض تعيين اقاربه وكيلاً فنياً لوزارة البيئة بعدما كان متحدثاً باسم وزارة الصحة، […]

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