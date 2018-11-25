2018/11/26 | 10:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك ناو – صلاح الدين يشهد قضاء طوزخورماتو تصاعدا في ظاهرة تعاطي وتجارة المخدرات، رغم الحملات التي تنفذها القوات الامنية لاعتقال مروجي المخدرات ومتعاطيها.تسعى ادارة القضاء، لبدء حملة توعوية شاملة ضد المخدرات امن خلال المساجد والحسينيات، خصوصا بعد تزايد خطير في اعداد المتعاطين لتلك المواد بين الشباب.نائب رئيس مجلس قضاء طوزخورماتو، علي الحسيني […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تنامي ظاهرة تعاطي وتجارة المخدرات في طوزخورماتو كركوك ناو.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تنامي ظاهرة تعاطي وتجارة المخدرات في طوزخورماتو) نشر أولاً على موقع (كركوك ناو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تنامي ظاهرة تعاطي وتجارة المخدرات في طوزخورماتو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كركوك ناو).