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العبيدي يدعو لتطبيق “الطوارئ” في نينوى وتعيين الساعدي حاكما عسكريا عليها
2018/11/26 | 10:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- المعلومة/بغداد..

دعا القيادي البارز في ائتلاف النصر خالد العبيدي، الاثنين، إلى تطبيق قانون للطوارئ خاص بمتابعة وملاحقة الفاسدين والعابثين بمقدرات المواطنين الآمنين في محافظة نينوى، فيما اقترح تعيين الفريق الركن عبد الوهاب الساعدي حاكما عسكريا على المحافظة.

وقال العبيدي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “مع استمرار الانفلات الاداري وضعف الخدمات وانتشار الجريمة المنظمة […]

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