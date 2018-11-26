2018/11/26 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانصار/..نددت وزارة الخارجية الإيرانية، بشدة بالاعتداء الاجرامي الذي استهدف أمس الأحياء السكنية في مدينة حلب.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية بهرام قاسمي في بيان نقلته الدائرة العامة للدبلوماسية الإعلامية في وزارة الخارجية الإيرانية: إن “السبب في هذا العمل اللاإنساني الذي قامت به الجماعات الاجرامية يعود إلى الدعم الفكري والسياسي والمالي والعسكري اللامحدود من قبل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص طهران تدين استهداف المدنيين بالكيماوي في حلب alansaar.

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