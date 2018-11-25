2018/11/26 | 10:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن النائب عن تحالف سائرون حسن جلال محمد، أن مجلس النواب سيشكل لجنة تتولى عملية حصر الاضرار الناجمة عن السيول التي ضربت بعض المحافظات تمهيدا لتعويض المتضررين، مطالبا الحكومة بوضع خطط مستقبلية للاستفادة من مياه السيول والأمطار وعدم هدرها، .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: البرلمان سيشكل لجنة لحصر الاضرار الناجمة عن السيول تمهيدا لتعويض المتضررين) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: البرلمان سيشكل لجنة لحصر الاضرار الناجمة عن السيول تمهيدا لتعويض المتضررين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).