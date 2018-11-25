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نائب: البرلمان سيشكل لجنة لحصر الاضرار الناجمة عن السيول تمهيدا لتعويض المتضررين
2018/11/26 | 10:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أعلن النائب عن تحالف سائرون حسن جلال محمد، أن مجلس النواب سيشكل لجنة تتولى عملية حصر الاضرار الناجمة عن السيول التي ضربت بعض المحافظات تمهيدا لتعويض المتضررين، مطالبا الحكومة بوضع خطط مستقبلية للاستفادة من مياه السيول والأمطار وعدم هدرها، .

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