بالفيديو.. لحظة وقوع زلزال بغداد أثناء البث المباشر على الهواء

2018/11/26 | 10:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عرضت فضائية، الفلوجة، لقطات فيديو أثناء وقوع زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر قرب حدود إيران والعراق، ووصل إلى العاصمة بغداد أمس الأحد .​

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