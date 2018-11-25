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بالفيديو.. لحظة وقوع زلزال بغداد أثناء البث المباشر على الهواء
2018/11/26 | 10:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- عرضت فضائية، الفلوجة، لقطات فيديو أثناء وقوع زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر قرب حدود إيران والعراق، ووصل إلى العاصمة بغداد أمس الأحد .​

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