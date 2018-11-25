English | وظائف


عدي عواد يحمل الحكومة المحلية بالبصرة مسؤولية التقصير الواضح تجاه اهالي الفاو
2018/11/26 | 10:12
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- حمل النائب عن محافظة البصرة عدي عواد الحكومة المحلية بشقيها التشريعي والتنفيذي ودائرة مجاري المحافظة مسؤولية التقصير الواضح تجاه اهالي قضاء الفاو الواقع جنوب المحافظة بعد ازمة سيول الامطار التي تسببت بغرق وانهيار اعداد كبيرة من المنازل .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عدي عواد يحمل الحكومة المحلية بالبصرة مسؤولية التقصير الواضح تجاه اهالي الفاو) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عدي عواد يحمل الحكومة المحلية بالبصرة مسؤولية التقصير الواضح تجاه اهالي الفاو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).


كامل التفاصيل في: بغداد بوست ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ السعدي يعلن تدمير ثلاثة أنفاق لداعش بالقرب من قضاء الدبس
⋙ ارتفاع حصيلة زلزال ايران إلى 646 مصاباً
⋙ الحشد الشعبي يعلن تسيير مساعدات لمتضرري السيول شرق ديالى
⋙ ماهي القوانين التي تبنتها كتلة بدر لدعم للقطاع الخاص ؟
⋙ كتلة بدر تبحث مع الحلبوسي موضوع القوانين المعطلة وضرورة تشريعها
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو.. لحظة وقوع زلزال بغداد أثناء البث المباشر على الهواء
⋙ شاهد بالفيديو | الحكم الرابع 2018/11/25
⋙ بالصور.. الوقف السني في نينوى يقيم احتفاليته المركزية بمناسبة ذكرى المولد النبوي
الأكثر شيوعا