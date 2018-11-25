2018/11/26 | 10:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حمل النائب عن محافظة البصرة عدي عواد الحكومة المحلية بشقيها التشريعي والتنفيذي ودائرة مجاري المحافظة مسؤولية التقصير الواضح تجاه اهالي قضاء الفاو الواقع جنوب المحافظة بعد ازمة سيول الامطار التي تسببت بغرق وانهيار اعداد كبيرة من المنازل .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عدي عواد يحمل الحكومة المحلية بالبصرة مسؤولية التقصير الواضح تجاه اهالي الفاو) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عدي عواد يحمل الحكومة المحلية بالبصرة مسؤولية التقصير الواضح تجاه اهالي الفاو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).