رسميًا.. نواف المقيرن يتقدم باستقالته وناظر رئيسًا لاتحاد جدة

2018/11/26 | 10:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زهيرة عادل فيسبوك تويتر أعلن نواف المقيرن؛ رئيس نادي اتحاد جدة السعودي، تقدمه باستقالته رسميًا من منصبه، بعد تلقي فريقه الهزيمة بديربي جدة أمام الأهلي.

العميد واصل هزائمه بالموسم الجاري بالأمس بهزيمة جديدة أمام الراقي بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة العاشرة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

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وأرجع المقيرن أسباب استقالته إلى ظروف خاصة، حيث كتب، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "لكل الاتحاديين الأعزاء على قلب، لظروفي الخاصة...



تقدمت لأخي معالي الأستاذ تركي آل الشيخ بطلب الاستقالة من رئاسة مجلس إدارة النادي، عملت ما أستطيع من أجل هذا الكيان العظيم وجمهوره الغالي، وسأظل إلى جانب اتحادنا كمحب وعاشق وداعم له في المرحلة المقبلة متمنياً التوفيق للعميد وجمهوره".

لكل الاتحاديين الأعزاء على قلبيلظروفي الخاصة...



تقدمت لأخي معالي الأستاذ تركي آل الشيخ بطلب الاستقالة من رئاسة مجلس إدارة النادي، عملت ما أستطيع من أجل هذا الكيان العظيم وجمهوره الغالي، وسأظل إلى جانب اتحادنا كمحب وعاشق وداعم له في المرحلة المقبلةمتمنياً التوفيق للعميد وجمهوره

— نواف المقيرن (@NawafAlmugairen) ٢٥ نوفمبر ٢٠١٨من جانبه، كلف تركي آل الشيخ؛ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، لؤي ناظر برئاسة الاتحاد لمدة موسم واحد، مع تعيين حمد الصنيع نائبًا له.

بناء على تقديم أخي نواف المقيرن استقالته من إدارة نادي الاتحاد، فقد تم قبول استقالته مقدراً له جهوده خلال المرحلة الماضية.كما تم تكليف المهندس لؤي ناظر برئاسة مجلس إدارة نادي الاتحاد، والأخ حمد الصنيع نائباً للرئيس.تمنياتي لهم وللاتحاد بالتوفيق🇸🇦🙏🏻♥️

— تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ٢٥ نوفمبر ٢٠١٨الاتحاد يحتاج لمن يعشقه ولا يتاجر فيه – ضمن ردود الأفعال عقب ديربي جدة

يذكر أن الهزيمة جمدت رصيد الاتحاد عند نقطتين متذيلًا جدول الترتيب مع استمراره في نتائجه السلبية، بينما ارتفع رصيد الأهلي إلى النقطة 22 محتلًا المركز الثالث بفارق ست نقاط عن الصدارة.

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