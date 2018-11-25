كربلاء المقدسة تحتضن دورة تدريبية وزارية تخصصية تناقش سُبل الإرتقاء بواقع الخدمات الفندقية الصحية في المستشفيات

2018/11/26 | 10:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أُفتتحت في قاعة الدكتور محمد علي الشريفي في مدينة الإمام الحسين (ع) الطبية بكربلاء المقدسة، أمس الأحد، دورة تدريبية تخصصية تتمحور حول موضوع " الخدمات الفندقية الصحية بالمستشفيات وسٌبل الإرتقاء بها "، وتستمر خمسة أيام.وبحسب محاضر الدورة، ممثل دائرة الأمور الفنية في وزارة الصحة والبيئة، السيد قيس محسن الشرع، في بيان صحفي تلقت (وكالة نون الخبرية)، نسخة منه، إن " الدورة، تُقام بالتعاون مع دائرة العيادات الطبية الشعبية والشعبة العلاجية في قسم الأمور الفنية لدائرة صحة كربلاء المقدسة، وبمشاركة (50) من مسؤولي الخدمات الفندقية الصحية في الدوائر الصحية لمحافظات (كربلاء، النجف، بابل، واسط، الديوانية، ذي قار، ميسان)، لغرض تفعيل دور الملاكات التمريضية في الخدمات الفندقية للمستشفيات بهدف الوصول الى مستوى معايير الخدمة في هذه الخدمات ".وأضاف الشرع، إن " الدورة ستركز على مناقشة العديد من المواضيع التي تساعد المشاركين فيها على التعريف بواجباتهم في الخدمات الفندقية الصحية، ومهامهم وواجبات وحدات العمل الفندقي الصحي، وضوابط عمل وحدة الغسيل في المستشفيات "، الى جانب " التأكيد على أهمية الالتزام بالزي المهني وكذلك المظهر العام والوقاية الشخصية للعاملين في المؤسسات الصحية، ومناقشة الأوامر الوزارية التي تخص تعزيز وتطوير الخدمات الفندقية، والسلوكيات الخاطئة لزيارة المرضى وأساليب معالجتها، والجانب الفندقي في موضوع تغذية المرضى الراقدين وسُبل الوقاية من حدوث العدوى في الأفرشة والوسادات الخاصة بالمريض الراقد ".وعزا الشرع، إختيار محافظة كربلاء لإقامة الدورة التدريبية، كونها من المحافظات التي حققت تفوقاً في مجال الخدمات الفندقية الصحية، وبنسبة تجاوزت الــ (80%)، حيث تقوم الوزارة بنقل نجاح تجربتها وتعميمها إلى بقية المحافظات ".

وكالة نون الخبرية: سليم كاظم

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