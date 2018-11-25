“صنداي تايمز”: الإمارات بلد متوحش سوقي ولكن يجب أن نبقيه حليفا لنا

2018/11/26 | 10:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت صحيفة “صنداي تايمز” البريطانية أن الإمارات مكانا بغيضا للغاية، في تعامله مع العمالة الوافدة، كما وجدت أيضا أن العمالة الأوروبية في الإمارات بغيضة أيضا، بسياراتهم الفارهة وأجورهم المرتفعة والمعفاة من الضرائب.

وفي مقال للكاتب رود ليدل في الصحيفة بعنوان “الإمارات بلد متوحش سوقي ولكننا يجب أن نبقيه حليفا لنا”، أكد أنه كتب سابقا عن الإمارات في صنداي تايمز وأصبح إثر ذلك غير مرحب به في الدولة الخليجية النفطية الثرية.

ولكنه يستدرك قائلا إن الإمارات أيضا ضرورية وحيوية تماما لبريطانيا، فهي حليف في منطقة مضطربة في العالم، وهي رابع أكبر سوق للسلع البريطانية في العالم خارج الاتحاد الأوروبي، حيث تبلغ قيمةا واردات الإمارات من بريطانيا نحو عشرة مليارات جنيه استرليني في العام.

ورأى أن الغضب بشأن الحكم بالسجن المؤبد في الإمارات على ماثيو هيدجز، طالب الدكتوارة البريطاني البالغ 31 عاما الذي أدين بالتجسس، والمطالبات بالرد على الإمارات مبرر ولكنه في غير محله، ويشابه الغضب الغربي إزاء مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول.

وأشار ليدل إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان محقا حين قال إن الولايات المتحدة لن تفرض عقوبات على السعودية إزاء مقتل خاشقجي، لأن ذلك سيضر بالمصالح الأمريكية.

واعتبر أن الرد البريطاني على الإمارات يجب أن يكون العمل خلف الكواليس لإطلاق سراح هيدجز، وتهدئة الوضع واسترضاء الإمارات والإبقاء عليها حليفا لبريطانيا.

ويقول إن معظم حلفاء بريطانيا غير الأوروبيين وغير الأمريكيين دول سيئة، ولكن بريطانيا ليس في وسعها الاختيار حالها حال غيرها من الدول.



ويضيف “يمكننا أن ندعو للتغيير في السعودية والإمارات، ولكن علينا أن نعلم أنهما مصدر خبزنا”

واعتبر ليدل أن السياسة الخارجية البريطانية لا يجب أن تتحكم فيها حساسيات اليسار الليبرالي، لأن بريطانيا تعيش في العالم الحقيقي الذي يحتم عليها التعامل مع دول ذات سياسات مغايرة لسياستها.

وكانت زوجة البريطاني ماثيو هيدجز، أخذت على وزارة الخارجية البريطانية الخميس أنها لم تبذل جهودا كافية لمساعدته.



وقالت دانييلا تيخادا لهيئة الاذاعة البريطانية “أعتقد أنه كان يتعين عليهم اتخاذ موقف يتسم بمزيد من الحزم منذ البداية، اذا لم يكن بصورة علنية، فعبر بعثاتهم.



اعتقد انهم لم ينجحوا فعلا في فعل ذلك طوال فترة المحاكمة”.

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