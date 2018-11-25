الخنجر: رغم الموازنات الكبيرة لازال النازحون يسكنون المخيمات

2018/11/26 | 10:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادطالب القيادي في تحالف المحور الوطني خميس الخنجر، الحكومة العراقية الى وضع خطة عاجلة لإنهاء ملف عشرات الالاف من النازخين الذين لازالو يسكنون المخيمات رغم الموازنات الكبيرة.

وقال الخنجر في تغريدة على “‏تويتر” تابعه “النور نيوز”، اليوم، “ثلاث سنوات على تحرير مدننا من الإرهاب ولا زال النازحون في مخيماتهم وعذاباتهم رغم الموازنات الكبيرة!”.

وأضاف، “يجب على الحكومة المركزية والحكومات المحلية توفير حلول عاجلة لإعادة عشرات الآلاف من العراقيين الى منازلهم، ووضع خطة عاجلة لإنهاء هذا الملف الذي يؤرق ضمير كل إنسان”.

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