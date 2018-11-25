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عبد المهدي يوافق على مقترحات من المرور لتخفيف الزخم في طرق العاصمة
2018/11/26 | 10:18
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرشيد نيوز/ بغداد أعلنت مديرية المرور العامة، في ساعة متأخرة أمس الأحد، عن موافقة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على مقترحات قدمتها لتخفيف الزخم المروري في العاصمة، مبينة أنها تتضمن تغيير ساعات الدوام والعطل الاسبوعية.

وقال مدير السيطرة والمخابرة في مديرية المرور العميد حيدر رشيد القصاب في بيان حصلت “الرشيد نيوز” على نسخة منه، إن […]

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