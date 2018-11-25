الأميران الشقيقان يفترقان بسبب زوجاتهما

2018/11/26 | 10:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منوعات- كلكامس برس؛ يبدو أن العلاقة بين زوجتي أميري بريطانيا، وليامز وهاري، “متوترة”، وهو ما تسبب في مغادرة الأمير هاري وزوجته ميغان لقصر كينسنغتون.ونقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن مصدر داخل أن “كيت (ميدلتون) وميغان (ماركل) شخصيتان مختلفتان، لا ينسجمان مع بعضهما البعض”.وصدر خبر رسمي قبل أيام، يؤكد مغادرة الأمير هاري وميغان خارج […]

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