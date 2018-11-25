2018/11/26 | 10:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الصحف تتابع اجتماعات اتحاد الصحفيين العرب ..وازمة استكمال الكابينة الوزارية

26/11/2018 10:16:00 AM | عدد القراءات : 1

واع / بغداد / ل .



هـ

تابعت الصحف الصادرة في بغداد صباح اليوم الاثنين ، السادس ‏والعشرين من تشرين الثاني ، اجتماعات الامانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب في ‏دمشق ، وازمة استكمال الكابينة الوزارية وقضايا اخرى مختلفة .‏

صحيفة / الزوراء / التي تصدر عن نقابة الصحفيين العراقيين ، قالت :" ان ‏اجتماعات الامانة العامة لاتحاد الصحفيين العرب، بدأت امس الاحد برئاسة مؤيد ‏اللامي رئيس الاتحاد ، بحضور رؤساء النقابات والاتحادات والجمعيات الصحفية في ‏الوطن العربي ".‏

ونقلت / الزوراء / قول رئيس اتحاد الصحفيين العرب مؤيد اللامي :" ان سوريا ‏عادت لاتحاد الصحفيين العرب ولن تعود للدمار مرة اخرى" ، مشيرا الى :" ان ‏الخطر الكبير الذي يواجه الامة العربية يفرض العمل بمفردات الاعلام العلمي المساند ‏لتوجهات الامة وتطلعاتها".‏

و شدد اللامي على وقوف العرب الى جانب سوريا في محنتها ، وخصوصا الأسرة ‏الصحفية ، مبينا ، في كلمة خلال بدء الاجتماعات :" ان جميع بلداننا مرت بمراحل ‏صعبة من الموت والدمار / مرحلة الدم / من خلال الارهاب الذي وجه الينا ، والذي ‏لايريد للامة النهوض والابداع، لذا لا بد ان نحيي الارواح الطاهرة التي ضحت من ‏اجلنا ولولاهم لما اجتمعنا اليوم في دمشق".‏

واكد :" ان الخطر الكبير الذي يواجه الامة العربية ، يفرض علينا العمل بمفردات ‏الاعلام العلمي المساند لتوجهات الامة وتطلعاتها"، لافتا الى :" ان هذا التجمع العربي ‏يعد أكبر تجمع من ناحية عدد الدول المشاركة من مختلف انحاء الوطن العربي ويشكل ‏رسالة واضحة للشعب السوري بوقوف العرب الى جانب سوريا في محنتها ‏وخصوصا الاسرة الصحفية".‏

وعن ازمة الكابينة الوزارية ، قالت صحيفة / الصباح الجديد / :" دعت كتل سياسية ‏رئيسة، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي الى عدم تجاوز اراداتها في تقديم ‏المرشحين للحقائب الحكومية الشاغرة، مشددة على اهمية حصول توافق في ما بينها ‏لا سيما على الوزارات ".‏

وقال النائب عن / سائرون / علي مهدي ، حسب الصحيفة :" ان كتلة الاصلاح ‏والاعمار ما زالت مصرة على موقفها بأن عادل عبد المهدي هو المسؤول عن كابينته ‏الوزارية وتقديم المرشحين، ولكن يجب ان يحصل بعض التوافق مع الكتل ".‏

واضاف مهدي :" ان الكتل السياسية انتظرت شهراً كاملاً بامل استكمال الوزارات، ‏وحصل بينها جس نبض، وعرفت كل واحدة منها ما تريده الاخرى"، مشيرا الى :" ‏ان الشارع لا يحتمل اكثر بعد تأجيل موضوع حسم الوزارات، لاسيما وهناك مخاوف ‏من تكرار تجرية حكومة نوري المالكي في ولايته الثانية، عندما بقيت الحقائب الامنية ‏شاغرة وتدار بالوكالة لدورة انتخابية كاملة ".‏

فيما نقلت الصحيفة ، قول النائب عن قائمة الفتح عباس الزاملي :" ان حسم بقية ‏الوزارات سيكون بالتوافق بين الكتل السياسية، وان لم يحصل توافق ستكون ‏لمجلس النواب كلمته في ضوء ما سيطرحه عبد المهدي ".‏

واضاف الزاملي :" ان عبد المهدي قد يطرح ذات الاسماء التي لم تمرر خلال جلسة ‏منح الثقة لبرنامجه الحكومي، مع تغيير يطال وزارتين او ثلاثا ، على اكثر تقدير".‏

اما صحيفة / المشرق / فقد تحدثت عن قرب انتهاء ازمة الكابينة الوزارية وتقديم ‏المرشحين الى مجلس النواب .‏

وقالت الصحيفة :" بعد شد وجذب استمر لأكثر من شهر، يبدو أن أزمة التصويت ‏على الوزارات الثماني المتبقية في كابينة عادل عبد المهدي وصلت إلى نهايتها، نتيجة ‏الاتفاق على تقديم المرشحين للتصويت اليوم الاثنين او غدا الثلاثاء".‏

ورجح النائب عن تيار الحكمة علي البديري ، حسب / المشرق / تقديم رئيس ‏الوزراء عادل عبد المهدي أسماء مرشحي الوزارات الثماني، مؤكدا :" ان عبد المهدي ‏لا ينوي تأجيل التصويت على وزيري الداخلية والدفاع".‏

‏ فيما توقع النائب عن تحالف / سائرون / رامي السكيني، ان يتم عقد جلسة التصويت ‏على الكابينة الوزارية المتبقية اليوم الاثنين أو غدا الثلاثاء.‏

ونقلت عنه الصحيفة تأكيده وجود تقارب في الرؤى بين الكتل السياسية حول ‏الحقائب الشاغرة وحصول رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي على نتيجة معينة.‏

واشار السكيني الى :" ان التأخير في تسمية وزراء تلك الحقائب كان خارج إرادة ‏عبد المهدي ، بعد استبسال عدد من الكتل في القتال من اجل اختيار شخصيات تابعة ‏لها".‏

‏ واضاف:" ان التغريدة الاخيرة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر حول بيع ‏وشراء المناصب، قطعت الطريق امام من يستخدم المال السياسي ، الذي تم استخدامه ‏خلال الدورات النيابية السابقة".

ت / ل .



هـ

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