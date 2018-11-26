اليورو يواصل مكاسبه بدعم إيطاليا والأسهم

2018/11/26 | 11:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع اليورو، اليوم الأربعاء، مدعوما بتقارير عن أن إيطاليا ربما تكون منفتحة على مراجعة مشروع ميزانيتها لعام 2019، مما قد يهدئ مواجهة مع الاتحاد الأوروبي.

وتستعد المفوضية الأوروبية لاتخاذ أول خطوة اليوم صوب معاقبة إيطاليا بشأن مسودة خطتها المالية.

لكن تقريرا ذكر أن نائب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو سالفيني ربما يكون منفتحا على مراجعة الميزانية الحكومية لعام 2019 ساهم في دعم أسواق السندات الحكومية الإيطالية واليورو اليوم.

وبحلول الساعة 0830 بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو 0.3 % إلى 1.14 دولار.



وصعدت العملة الموحدة في ست من بين الجلسات السبع الماضية.

وضغط ارتفاع اليورو على مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، لينخفض 0.2 % إلى 96.621.



وربح المؤشر 0.65 % في الجلسة الماضية.

وتراجع الين الياباني 0.15 % ليتداول عند 112.86.

وجرى تداول الجنيه الاسترليني مرتفعا 0.2 % إلى 1.2808 دولار بعد أن خسر 0.5 % مقابل الدولار أمس الثلاثاء، ومن المتوقع أن يسجل الاسترليني تداولات متقلبة ارتفاعا وانخفاضا لحين تلقي السوق المزيد من الوضوح بشأن التقدم المحرز في اتفاق انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي.

وانخفض الدولار الكندي لأدنى مستوى في أربعة أشهر مقابل الدولار الأمريكي ليتداول عند 1.3305 دولار كندي للدولار الأمريكي مع هبوط سعر النفط الخام لأدنى مستوياته في أكثر من عام.



وكندا من بين أكبر مصدري النفط في العالم.

وارتفع الدولار الاسترالي، الذي يعتبر في العادة مقياسا للإقبال على المخاطرة، 0.3 % ليتداول عند 0.7236 دولار أمريكي.



وخسر الدولار الاسترالي ما يزيد عن واحد بالمئة أمس الثلاثاء مع تدهور الإقبال على المخاطرة عالميا.

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