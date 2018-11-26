مرجع ديني: رواتب النواب

2018/11/26 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حرم المرجع الديني قاسم الطائي، الاثنين، من رواتب النواب العالية، مشيرا الى انها "سرقة" من الاموال العامة.

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