صحفيو تونس يستقبلون بن سلمان بـ

2018/11/26 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على طول مبنى نقابة الصحافيين التونسيين عُلّقت صورة لشخص يرتدي الزي السعودي وبيده منشار، وذلك قبل زيارة مرتقبة الثلاثاء 27 تشرين الثاني 2018، إلى مهد ما عرف بالربيع العربي، لولي العهد محمد بن سلمان.

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