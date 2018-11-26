صحة ذي قار: مقتل وجرج 140 مواطنا خلال الثمان الايام الماضية

2018/11/26 | 11:36

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شبكة اخبار الناصرية:

اعلنت دائرة صحة ذي قار، اليوم الاثنين، عن إحصائية باعداد الضحايا والمصابين خلال الثمان ايام الماضية.





شبكة اخبار الناصرية:اعلنت دائرة صحة ذي قار، اليوم الاثنين، عن إحصائية باعداد الضحايا والمصابين خلال الثمان ايام الماضية.وذكر مدير عام صحة ذي قار، عبدالحسن الجابري لشبكة اخبار الناصرية، ان " دائرته سجلت مصرع وإصابة 140 مواطنا خلال الـ ثمان ايام الماضية"، لافتا إلى أن " العدد توزع بين مقتل 30 مواطنا وجرح 110 اخرين”.مبينا أن " النسبة الأكبر كانت بين ضحايا المركبات حيث تم تسجيل 120 شخصا بين قتيل ومصاب، فضلا عن مصرع واصابة 16 مواطنا بالصعق الكهربائي".

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