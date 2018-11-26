2018/11/26 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الصورة المرفقة:

لمحة مختصرة:

شبكة اخبار الناصرية:

اعلن محافظ ذي قار يحيى الناصري، عن تشكيل اكثر من 21 لجنة طوارى خدمية في الاقضية والنواحي لتجاوز اثار الموجة المطرية الاخيرة، موكدا ان اللجان ستعمل علي تقييم الاضرار وايجاد الحلول لها فورا وضمن الامكانات المتاحة.





شبكة اخبار الناصرية:اعلن محافظ ذي قار يحيى الناصري، عن تشكيل اكثر من 21 لجنة طوارىء خدمية في الاقضية والنواحي لتجاوز اثار الموجة المطرية الاخيرة، موكدا ان اللجان ستعمل علي تقييم الاضرار وايجاد الحلول لها فورا وضمن الامكانات المتاحة.وقال الناصري في بيان اورده مكتبه الاعلامي، ”ان الحكومة المحلية ومنذ بداية الموجة المطرية وبهدف النهوض بواقع الخدمات ومعالجة حالات الخلل وجهت بتشكيل 21 لجنة طوارى في الاقضية والنواحي يرأسها المعاونين والمستشارين بالتعاون مع مدراء الدوائر الخدمية المختلفة”.

اقرأ المزيد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ ذي قار يعلن عن تشكيل اكثر من 21 لجنة طواريء خدمية في الاقضية والنواحي) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ ذي قار يعلن عن تشكيل اكثر من 21 لجنة طواريء خدمية في الاقضية والنواحي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).