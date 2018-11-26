دورتموند يبحث التعاقد مع حكيمي بشكل دائم

2018/11/26 | 11:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويلعب الدولي المغربي على سبيل الإعارة للنادي البافاري قادمًا من ريال مدريد مقابل 11 مليون يورو لمدة موسمين حتى 30 يونيو 2020. وقال فاتسكه في تصريحات نقلتها صحيفة "ديفنسا سنترال" الإسبانية: "نحن سنحاول أنّ نفعل نفس الشيء الذي فعلناها مع باكو ألكاسير مع أشرف حكيمي". وأضاف ان "النادي يعلم أن ذلك لن يكون أمرا سهلا، ولكنني سوف أتحدث مع فلورنتينو بيريز (رئيس ريال مدريد)، أولا من أجل شراءه بشكل نهائي".انتهى .ك ر

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