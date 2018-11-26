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العمليات الخاصة تعلن تدمير انفاق لداعش غربي كركوك
2018/11/26 | 11:37
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النور نيوز/ كركوكاعلن قائد العمليات الخاصة الثانية قائد خطة فرض القانون، تدمير ثلاث انفاق لعصابات داعش الارهابي بالقرب من قضاء الدبس غربي كركوك.

وقال اللواء الركن معن السعدي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “قوة من ابطال جهاز مكافحة الارهاب فوج صلاح الدين تمكنت وفق معلومات استخبارية دقيقة من تدمير ثلاث انفاق لعصابات داعش الارهابي تحتوي على كميات من الاسلحة والمتفجرات والمواد الغذائية ومعدات الارهابيين الذين كانوا يتحصنون ويخططون لتنفيذ عملياتهم الارهابية”.

وأضاف،” اننا وعدنا وفعلنا ومازلنا نقتص من الارهابيين لكي نصنع الامن لمواطني كركوك بجميع مكوناتهم”.

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