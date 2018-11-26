2018/11/26 | 11:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع ..

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (امانة بغداد: نواصل تأهيل اهم مداخل الخضراء الممتد من ساحة دمشق باتجاه الجسر المعلق) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (امانة بغداد: نواصل تأهيل اهم مداخل الخضراء الممتد من ساحة دمشق باتجاه الجسر المعلق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).