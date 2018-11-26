English | وظائف


برنت يسجل ارتفاعاً ملحوظاً ويقفز فوق 60 دولاراً
2018/11/26 | 11:38
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-   بغداد – ناس ارتفعت أسعار النفط، الاثنين، متعافية من خسائر بلغت ثمانية بالمئة في الجلسة السابقة ليقفز برنت فوق 60 دولارا للبرميل، لكن المعنويات تظل ضعيفة وسط تراجع واسع النطاق بالأسواق المالية في الأسابيع الماضية.

وصعد خام برنت لعقود أقرب استحقاق 1.31 بالمئة، بما يوازي 2.2 بالمئة إلى 60.11 دولار للبرميل، بحلول الساعة 06:43 […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (برنت يسجل ارتفاعاً ملحوظاً ويقفز فوق 60 دولاراً) نشر أولاً على موقع (ناس نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (برنت يسجل ارتفاعاً ملحوظاً ويقفز فوق 60 دولاراً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ناس نيوز).


كامل التفاصيل في: ناس نيوز ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ الإطاحة بثاني أكبر عصابة سطو مسلح وسرقة محتويات المنازل في ميسان
⋙ استمرار العمل لتأهيل الطرق المؤدية إلى المنطقة الخضراء
⋙ تقرير: لمواجهة اليمنيين.. السعودية تبني افغانستان جديدة جنوبها
⋙ عبدالمهدي يوجه بتغيير اوقات الدوام الرسمي
⋙ الاتحاد الآسيوي يستذكر إنجاز كاتانيتش التأريخي
بالفيديو والصور
⋙ شاهد بالفيديو | اساليب للتشجيع على القراءة مع المدونة هلا السرابي .. قناة دجلة الفضائية
⋙ شاهد بالفيديو | البقاء للأقدم السياسة العراقية تهشم حلم التغيير - على الطاولة - الحلقة ٤٨
⋙ بالصور.. سقوط مروحية عسكرية تركية في حي سكني بإسطنبول ومصرع طاقمها
الأكثر شيوعا