مصرف الرافدين يعلن صرف رواتب بعض المديريات ألكترونيا

2018/11/26 | 11:40

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26/11/2018

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(المستقلة) … اعلن مصرف الرافدين، الاثنين، عن صرف رواتب موظفي بعض مديريات التربية في بغداد والمحافظات .

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان صحفي له اليوم 26 تشرين الثاني 2018 إن “المصرف قام بدفع رواتب موظفي بعض مديريات التربية في بغداد والمحافظات الذين تم توطين رواتبهم لدى المصرف”.

وأضاف البيان، أن “الصرف تم عن طريق احدى ادوات الدفع الالكتروني”.

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