2018/11/26 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، عشرات الفلسطينيين في مناطق مختلفة بالضفة الغربية والقدس.

وقالت مصادر فلسطينية إن قوات الاحتلال 32 مواطنا مقدسيا، بينهم نحو 20 من أبناء حركة فتح في المدينة المقدسة، وأسرى محررون.

وأفادت المصادر بأن قوات الاحتلال سلمت إخطارات وبلاغات لعدد آخر من أهالي القدس، موضحة أن الاعتقالات شملت كافة أحياء وبلدات مدينة القدس.

وفي الضفة الغربية، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من الفلسطينيين في مناطق مختلفة بالضفة.

وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اعتقلت 8 مواطنين بينهم طفلان في الخليل.

كما اعتقلت قوات الاحتلال 5 مواطنين بينهم فتاة وصحفي من محافظة رام الله.

بدورها، قالت حركة فتح إن اعتقال قياداتنا وكوادرنا في القدس لن يثبط عزيمتنا، أو يجعلنا نتردد في مواصلة نضالنا والدفاع عن القدس والأقصى وكنيسة القيامة، وهذا الاستهداف يؤكد دور الحركة البارز والمؤثر في الدفاع عن القدس والتصدي للمخطط الإسرائيلي.

ووجهت حركة فتح رسالة واضحة لأدوات الاحتلال الإسرائيلي وأعوانهم وعملائهم الذين يساعدونهم في تسريب العقارات الفلسطينية “إن التاريخ والأرض والشعب لن يرحموا كل من باع نفسه رخيصة وباع عرضه مقابل حفنة من الدولارات التي لن تستر وجهه فوق الأرض وجسده تحتها”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاحتلال يعتقل عشرات الفلسطينيين في الضفة والقدس) نشر أولاً على موقع (قناة الغد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاحتلال يعتقل عشرات الفلسطينيين في الضفة والقدس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغد).