2018/11/26 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسائل إعلام تركية: مقتل 3 جنود أتراك إثر تحطم مروحية عسكرية في وسط إسطنبول

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