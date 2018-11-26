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وسائل إعلام تركية: مقتل 3 جنود أتراك إثر تحطم مروحية عسكرية في وسط إسطنبول
2018/11/26 | 11:40
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وسائل إعلام تركية: مقتل 3 جنود أتراك إثر تحطم مروحية عسكرية في وسط إسطنبول

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