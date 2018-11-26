صلاح الدين تشيد بدور الحشد وعشائر الجنوب بمساعدة متضرري السيول

2018/11/26 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/صلاح الدين..كشف معاون محافظ صلاح الدين سعد القيسي، الاثنين، عن تضرر 200 منزل في قضاء الشرقاط بالكامل جراء السيول التي تعرض لها القضاء، فيما اشاد بدور الحشد الشعبي وعشائر الجنوب في مساعدة المتضررين.وقال القيسي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “مساعدات الحشد الشعبي وعشائر الجنوب كانت حاضرة بقوة خلال أزمة السيول التي تعرض لها قضاء […]

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