2018/11/26 | 11:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العميد حاتمي : معرض الدفاع الجوي رمز للتصدي لقوى الغطرسة ومؤشر لعدم تأثير الحظر الأميركي alansaar.

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