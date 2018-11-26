فضيحة مدوية.. من وراء

2018/11/26 | 11:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو - أربيل

نفى تحالف البناء تقرير مفوضية حقوق الإنسان بالعراق، والذي وثق حالات بيع نساء وفتيات من محافظة البصرة جنوب العراق إلى أشخاص محليين وخارج الحدود.وقالت زهرة حمزة، لشبكة رووداو الإعلامية، إن "تلك الأنباء عارية عن الصحة ولا تمت بمصداقية لطبيعة سكان البصرة الرافضين لتلك الممارسات الشنيعة".



مؤكدة أن "الطابع العشائري والتقاليد المتشددة لاهالي البصرة بعيدة كل البعد عن التقرير الصادر عن حقوق الأنسان".وأضافت أن "التقرير فيه محاولة لتشويه سمعة نساء البصرة".وأكدت النائبة عن محافظة البصرة أن "النساء يتمتعن بمعزة وتقدير واحترام بالغ من قبل سكان البصرة".



نافية أن يكون تقرير مفوضية حقوق الأنسان يتمتع بأي قدر من المصداقية في نقل الواقع بمحافظة البصرة.صدم تقرير صادر عن مفوضية حقوق الإنسان جموع العراقيين، عندما أكد التقرير توثيقه حالات بيع نساء وفتيات من محافظة البصرة جنوب العراق إلى أشخاص محليين وخارج الحدود.وقال المكتب، في بيان له الأحد 25 تشرين الثاني / نوفمبر 2018، إنه اكتشف حالات لبيع النساء في المحافظة، مطالبا السلطات في بغداد “التنفيذية والتشريعية”، بتفعيل القرارات واللجان الخاصة بالإتجار بالبشر.

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